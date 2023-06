Docent verbetert antwoorden leerlingen examen economie

Het ging om het eindexamen economie van 26 vmbo-kandidaten. De leerlingen kunnen nu kiezen of ze hun economiecijfer accepteren of het examen overdoen, waarbij ze dan wel de mogelijkheid overhouden van een herkansing daarvan. Zo hebben de kinderen er het minste last van, hoopt de inspectie.

Ander handschrift

De inspectie kreeg bericht van een docent van een andere school die de examens ook nakeek. Deze tweede corrector zag een ander handschrift met ander schrijfgerei bij de antwoorden.

Wat de betrapte docent nu te wachten staat, is aan zijn school.