Brief voor ouderen in verzorgingshuis: ’Jullie hebben de oorlog meegemaakt, klaag niet’

In de brief is te lezen dat er nieuwe regels zijn ingesteld, omdat het verzorgingshuis begint te kampen met een tekort aan personeel door het coronavirus. Naast dat iedereen die dat nog kan, zichzelf voortaan moet wassen en dat er alleen nog in nood op de bel gedrukt mag worden, staan er ook nogal wat opmerkelijke regels tussen. „Het luxeleven hier kunnen wij u tijdelijk niet meer geven tot alles voorbij is. Wees niet veeleisend, maar wees blij met wat jullie krijgen. Geef onze collega’s meerdere keren per dag een dankuwel en een compliment, anders houden zij dit niet vol.”

Daarnaast wordt opgeroepen om niet te klagen. „Lieve mensen, jullie hebben allemaal de oorlog meegemaakt, wat nu komt is minstens even erg, dus AUB heb respect, klaag niet en wij doen ons uiterste best!!!”

Een kleindochter van een van de bewoners laat aan Het Laatste Nieuws weten: „Dit is ronduit schandalig. Gelukkig ziet mijn oma niet meer zo goed en heeft ze de brief niet kunnen lezen.”

De brief wordt op Twitter gedeeld door ene Suzanne, die schrijft: „Ik ben blij dat ik niet bij WZC Poldervliet in Kruibeke werk. #schandalig”