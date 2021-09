’Normaal’ weer voor tijd van het jaar: wolken, soms zon en enkele bui

Maandag staat er weinig wind en is er in de ochtend kans op een spatje regen. In de middag ontstaan er gaten in het wolkendek en komt de zon op meer plaatsen tevoorschijn. Het blijft droog en de temperatuur stijgt naar 19 graden in het noorden en langs de westkust. In het binnenland is het 20 tot lokaal 22 graden.

Regen- en onweersbuien

Dinsdag neemt de kans op regen- en onweersbuien toe. Wel wordt het met 20 tot 23 graden iets warmer. Daarna is het licht wisselvallig septemberweer met soms een bui, maar ook zon.