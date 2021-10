Krijgt klimaattop de wereld op één lijn? ’COP26 is moment van de waarheid’

„COP26 is het moment van de waarheid voor de wereld. De vraag die iedereen zich stelt is of we het moment grijpen, of haar laten ontglippen”, aldus de Britse minister-president.

Honderdtwintig wereldleiders reizen dit weekend naar Glasgow om elkaar op maandag en dinsdag te ontmoeten, voor het eerste deel van de VN-conferentie. De onderhandelingen vinden over de komende twee weken plaats. Met circa 25.000 aanwezig uit 196 landen is het één van de grootste conferenties die ooit in Groot-Brittannië is gehouden.

Opwarming van de aarde

Kernvraag is of Johnson alle regeringsleiders op één lijn krijgt. In Parijs heeft elk land weliswaar toegezegd zich te zullen inspannen om de aardse opwarming binnen 1,5 of nog liever 2 graden te houden. De vraag hoe dat moet, en welk aandeel elk land zal leveren, is echter een grote splijtzwam.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, en eurocommissaris Frans Timmermans arriveren met opgeheven hoofd in Glasgow. „Europa is op weg om als eerste continent klimaatneutraal te worden in 2050”, zegt Von der Leyen trots. „We zitten al op een reductie van 31 procent en dat laat zien dat het kan in combinatie met groei van de economie.”

Jaarlijkse bijdrage van 100 miljard dollar

Wat betreft klimaatfinanciering, een jaarlijkse bijdrage van 100 miljard USD voor kwetsbare staten, is ze hoopvol op een akkoord. De EU brengt al 25 miljard euro per jaar in het laatje, waarvan 1,3 miljard door Nederland. De preses van de commissie verwacht dat het totaalbedrag verder omhooggaat. In Glasgow presenteert ze met de Amerikaanse president Joe Biden ook een akkoord om de methaanuitstoot, ook een broeikasgas, met 30 procent terug te dringen.

De afgelopen tijd is eurocommissaris Frans Timmermans letterlijk de hele wereld over gevlogen om andere regeringsleiders ervan te overtuigen om het Europese voorbeeld van de Green Deal te volgen. Waar veel grootmachten nog in de fase van mondelinge beloftes zitten, gaan Timmermans’ voorstellen voor landbouw, transport en woningmarkt veel verder.

Niet overal enthousiasme

Er is niet overal enthousiasme. Zo valt het Europese plan om een koolstofheffing in te voeren op geïmporteerde producten van buiten de EU – waar ze geen last hebben van de Europese emissiehandel – in veel landen slecht. In Europa wordt het idee uitgelegd als manier om andere landen op de groene koers te krijgen. Maar ontwikkelingslanden zien het als vorm van protectionisme, en hetzelfde liedje als twintig jaar geleden. Toen probeerde Brussel in WTO-handelsconferenties ook om producten van buiten de EU te weren, vanwege vermeende lagere standaarden voor milieu en dierenwelzijn.

Nederland wordt tijdens de onderhandelingen vertegenwoordigd door de Europese Commissie. Wel proberen Nederlandse diplomaten andere landen te overtuigen van serieus klimaatbeleid. Staatssecretaris Yesilgöz (Klimaat) is echter voorzichtig over de uitkomst. „De kans is desondanks aanwezig [...] dat COP26 minder resultaat zal opleveren dan gehoopt”, zo schrijft ze aan de Tweede Kamer.