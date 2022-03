Slipgevaar bij uitbreiding: nieuwe partijen duiken niet zonder brokken op de lokale verkiezingen

Premium Columns

Prolofobie bij links leidt ertoe dat gewone mensen zich afkeren

De linkse politiek is in een crisis beland; in Nederland, maar ook in ons buurland Frankrijk. Het mooie woord dat in Frankrijk wordt gehanteerd om dit te verklaren is: prolofobie! Prolofobie is letterlijk de angst voor proletariërs, voor het gewone volk.