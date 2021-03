Limburgse CDA-gedeputeerden Koopmans en Mackus stappen op

Dat hebben de gedeputeerden vrijdagmorgen bekendgemaakt. Dinsdag werd bekend dat gouverneur Theo Bovens een integriteitsonderzoek wil laten uitvoeren dat duidelijk moet maken of de twee gedeputeerden zuiver hebben gehandeld bij het geven van subsidie en opdrachten aan natuurbeheerder IKL. Die stichting kwam dinsdag in opspraak na een publicatie in NRC over IKL-directeur en oud-gedeputeerde Herman Vrehen. Die zou tonnen aan subsidiegeld via IKL naar zijn eigen bedrijven hebben gesluisd.

In een verklaring schrijft Koopmans dat hij zich altijd heeft ingezet voor het verantwoord besteden van belastinggeld. „De eerste indruk die ik in de afgelopen dagen gekregen heb van de subsidiestromen, opdrachten aan IKL en zijn directeur Herman Vrehen én Herman Vrehen als persoon en zijn BV’s staat haaks op mijn morele opvattingen.” Koopmans neemt het zichzelf kwalijk dat hij hier onvoldoende bovenop heeft gezeten.

Bekijk ook: Limburg koopt gesprek met Mark Rutte

Enquête

Rond Koopmans was al een parlementaire enquête in voorbereiding door Provinciale Staten vanwege zijn betaalde commissariaat bij baggeraar Terraq. Koopmans zou een lobbymail van dat bedrijf hebben doorgestuurd naar een ambtenaar. „Het besturen van de Provincie Limburg vergt dat je met meer dan 100% inzet aan de slag bent en dat je dat in vol vertrouwen van Provinciale Staten kunt doen. Door voortdurende discussies over Limburgse integriteitskwesties wordt die inzet voor mij steeds moeilijker.” Koopmans zegt wel beschikbaar te zijn voor elk onderzoek dat nu uitgevoerd wordt of gaat worden.

Gedeputeerde Mackus schrijft in een verklaring: „Er blijken in het landschapsbeheer verwevenheden te bestaan die ongewenst en onacceptabel zijn. Met telkens bestuurder Herman Vrehen als centrale persoon. (...) Daar draagt natuurlijk vooral de heer Vrehen in persoon zelf verantwoordelijkheid voor. (...) Maar ook ik als portefeuillehouder voor Landbouw en Landschap voel hierin een verantwoordelijkheid en ik neem die ook.” Ook Mackus houdt zich beschikbaar voor onderzoeken.

Herman Vrehen is door De Limburger om een reactie gevraagd maar is nog niet op dat verzoek ingegaan.

Wat de gevolgen zijn voor het extraparlementair college in Limburg, waarbij er geen coalitieakkoord is en gedeputeerden per voorstel een politieke meerderheid moeten zoeken, is nog niet bekend. Provinciale Staten zullen zich moeten buigen over de vraag hoe ze met het vertrek van de twee omgaan, en of en hoe de vacatures worden ingevuld. Dinsdag bekijken GS de herverdeling van de portefeuilles.

Gedeputeerde Andy Dritty liet mede namens de andere gedeputeerden weten het besluit van de twee CDA’ers te respecteren. Mackus en Koopmans informeerden hun collega’ vrijdagmorgen om acht uur in een ingelaste vergadering. Dritty noemt het besluit moedig maar ook droevig.