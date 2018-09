Nederlandse profvoetballer Ismail H. verdacht van vijf gewapende overvallen

In januari werd Ismail H. ontslagen bij Westerlo. De speler voetbalde op huurbasis bij de club. Hij zou hierna willen terugkeren bij AS Roma.

Volgens Wim Van Hove van KVC Westerlo werd Ismail H. weggestuurd na een reeks van disciplinaire maatregelen. Zo kwam hij niet opdagen op de training en was hij vaak ziek zonder doktersbriefje. De club wist niet dat de speler in de criminaliteit verzeild was geraakt, aldus Het Laatste Nieuws.

Reeks overvallen

Op oudejaarsdag heeft een jongeman een casino in Turnhout overvallen. Een medewerkster werd bedreigd met een pistool. De dader ging er vandoor met zo’n 500 euro.

Kort daarna werd een tankstation overvallen. De dader wilde geld zien, maar vluchtte toen er klanten binnenkwamen.

Twee overvallers

Op 6 januari werd de Aldi in Ravles overvallen. Twee gemaskerde mannen bedreigden de eerste medewerker ter plaatse en gingen en gingen er met geld vandoor. In de daarop volgende weken werden ook toegeslagen bij twee gokkantoren in Turnhout en Geel, de Brantano en de Lidl in Turnhout.

Na de laatste overval werd een verdachte opgepakt. Ismail H. verscheen op 13 februari voor de rechter in Turnhout. De man zou aan vijf van de zeven overvallen gelinkt kunnen worden.

Wangedrag in jeugdopleiding

Ismael H. is een kind van Marokkaanse ouders. Hij groeide op in Enschede waar hij de jeugdopleiding doorliep. Op zijn twaalfde werd hij echter weggestuurd vanwege wangedrag.

Na zijn vertrek uit Enschede speelde hij bij verschillende Belgische clubs en in Engeland. In 2014 haalde Brescia hem weg bij Anderlecht. Twee jaar later betaalt AS Roma ruim drie miljoen euro voor de middenvelder. Dit seizoen kwam hij op huurbasis bij Westerlo terecht.