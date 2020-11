Plan: spiegels op slavernijmonument

Don Ceder (CU) en Marijn Bosman (D66) zeggen tegen AT5 dat 'de spiegels naar het verleden' mensen uitnodigen om te reflecteren op de vraag: wat zou ik gedaan hebben?

'Zeker in deze tijd waarin veel gediscussieerd wordt over gevoelige episodes uit onze geschiedenis en daaraan verbonden over sommige beelden en monumenten, is dit initiatief wat ons betreft een welkome uitnodiging om niet te reflecteren op en misschien zelfs te oordelen over de ander, maar op en over onszelf', aldus Bosman en Ceder.

'De spiegel maakt de afstand tussen historie en heden klein en houdt zo de geschiedenis levend'

De 25.000 euro kostende spiegels zouden ook moeten komen bij het Holocaustmonument en de Dokwerker, het Nationaal Monument op de Dam en het Homomonument.