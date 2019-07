Geldboete voor ’treinsurfen’ in Friesland

De boete was ook de eis van het Openbaar Ministerie. „Ik heb er geen woorden voor hoe stom dit is”, zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Leeuwarden. Hij benadrukte dat de mannen van 24 en 22 jaar dood hadden kunnen zijn door contact met de bovenleiding of een val.

Dat ze een filmpje van de actie op Snapchat zetten, vond de aanklager vanwege mogelijk kopieergedrag nog erger. De mannen mogen volgens hem van geluk spreken dat vervoerder Arriva de gemaakte extra kosten van ruim 3100 euro voor het stopzetten van de trein niet in rekening heeft gebracht.

De mannen hadden de avond ervoor Oktoberfest Leeuwarden bezocht en de laatste trein gemist. Naar eigen zeggen waren ze erg dronken toen zij op de wagon klommen. Het ’treinsurfen’ was niet vooraf gepland, beweerden ze.