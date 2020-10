’Ik wil leiding geven aan deze enorme beproeving’

Mark Rutte zet in op een langer verblijf in het Torentje. „Leidend moet niet zijn of je de angst hebt dat je niet op je hoogtepunt gestopt bent.” Ⓒ Eran Oppenheimer

Mark Rutte gaat door. Na tien jaar premierschap wil hij opnieuw lijsttrekker worden van de VVD, vertelt hij in een exclusief interview met De Telegraaf. Wel zullen we hem voorlopig nauwelijks tegenkomen op verkiezingscampagne. Een gesprek over een land leiden in coronatijd, de houdbaarheidsdatum van een politicus en persoonlijke tegenslag in het leven van de minister-president.