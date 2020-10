Aangifte NS tegen ’coronavandaal’ die linten en stickers weghaalt

De man kon het niet verkroppen dat er linten om de bankjes in de stationshal zaten. Hij verwijderde die en plaatste beelden daarvan op sociale media. Volgens Omroep Brabant deed hij dat al vaker. „Mensen zaten hier normaal altijd gezellig samen, het is winter, en nu moeten ze buiten gaan staan wachten omdat een paar mensen hebben besloten dat het zo gevaarlijk is?”, aldus de man in de video. Hij gooit de rode linten achteloos in een prullenbak.

Het filmpje en de actie worden gedeeld in de besloten Facebookgroep Double Dutch Frontline, waar mensen zich digitaal verzamelen die onder meer tegen de spoedwet zijn. De beelden verschenen ook op Dumpert. De man zou elders ook al borden en stickers verwijderd hebben die wijzen op de onderlinge anderhalvemeter afstand. Volgens het RIVM is dat juist een van de belangrijkste maatregelen om verdere verspreiding van het Chinese longvirus te voorkomen.

Bekijk ook: Boetes na illegaal feestje in Rotterdam

’Doe dit lekker thuis’

De NS kondigt tegen de regionale omroep aan om aangifte te gaan doen. „Je mag het niet eens zijn met de maatregelen, maar ga het dan lekker thuis niet eens zijn met de maatregelen”, aldus een woordvoerder. „Mensen denken nog wel eens dat stations openbare ruimte zijn, maar dat is niet zo. Het zijn onze spullen en dit is vandalisme.”

Tips of beelden? App naar onze whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31613650952