Hager redde haar dochter tijdens aanslag in Nice: ’Mama heeft getoverd’

Door Eveline Bijlsma Kopieer naar clipboard

Hager Ben Aouissi met haar dochter Kenza: „We zullen nooit vergeten wat er is gebeurd.” Ⓒ Mathias Braschler

NICE - Op wonderbaarlijke wijze overleefden Kenza en haar moeder de aanslag in Nice in 2016. Het meisje raakte die avond ernstig getraumatiseerd, net als honderden andere kinderen. Nu het strafproces tegen de medeplichtigen bijna is afgerond, hopen de slachtoffers weer een stapje verder te komen.