Man (24) overleden in Ridderkerk nadat vuurwerk in zijn gezicht ontplofte

Ⓒ Nieuws op Beeld

Ridderkerk - In Ridderkerk is een 24-jarige man overleden nadat er vuurwerk in zijn gezicht was ontploft. Dat meldt de politie.