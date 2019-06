Conservatieven kiezen leider uit 10 kandidaten

Boris Johnson is de bekendste kandidaat om Theresa May op te volgen, maar hij heeft negen concurrenten. Ⓒ Rob Pinney/LNP/REX

LONDEN - In totaal hebben zich tien kandidaten gemeld om premier Theresa May op te volgen. Dat heeft het ’1922-comité’ van de Conservatieve Partij bekendgemaakt, dat over de verkiezing van een nieuwe partijleider gaat. De kandidaten konden zich tot maandagmiddag melden.