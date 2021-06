Man krijgt werkstraf voor mishandeling van z’n 14 jaar oude viervoeter: ’Hond krijste als een speenvarken’

Hond ligt op de grond, beeld ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Haarlem - De IJmuidenaar Arthur B. (34) zei maandag tegen de politierechter in Haarlem dat hij zijn hond alleen maar had proberen te beschermen, omdat het dier bijna in glasscherven stond. Het incident gebeurde op 23 december vorig jaar, vlakbij de flat waar de man woont. B. heeft wel toegegeven dat hij niet meer alles precies wist, omdat hij te veel had gedronken. De rechter legde hem een werkstraf op van 40 uur.