’Klimaatbeschermer’ Von der Leyen pakt privéjet voor vlucht van 50 kilometer’

Uit een analyse van de Britse krant blijkt dat Von der Leyen, vanaf haar aanstelling in december 2019, voor 18 van haar 34 officiële reizen een privévliegtuig bestelde. De kortste vlucht die von der Leyen in een privévliegtuig maakte was volgens The Telegraph een vluchtje van ongeveer 50 kilometer tussen Wenen en Bratislava. Deze vlucht maakte de commissievoorzitter tijdens een rondreis langs verschillende Europese hoofdsteden om plannen voor het herstel van het coronavirus te laten ondertekenen. De rit tussen de hoofsteden van Oostenrijk en Slowakije duurt met de auto ongeveer 1 uur.

Een rit met de auto van Wenen naar Bratislava duurt ongeveer een uur. Ⓒ Google Maps

Tijdens een soortgelijke reis nam Von der Leyen ook een privévliegtuig tussen Lissabon en Madrid, een vlucht van ongeveer 500 km. Volgens een woordvoerder van von der Leyen waren deze reizen „niet haalbaar met commerciële vluchten.”

Volgens deskundigen stoten privéjets - per persoon per mijl - maar liefst 20 keer meer koolstofdioxide uit dan gemiddelde commerciële vluchten, en zelfs 50 keer meer dan treinen.

Klimaattop

Bij de klimaattop in Glasgow liet Von der Leyen nog vol trots weten dat „Europa op weg is om als eerste continent klimaatneutraal te worden in 2050.”

Naar de top pakte de commissievoorzitter opnieuw het vliegtuig. Maar een woordvoerder benadrukt aan De Telegraaf dat het toestel wel vliegt op ’biokerosine’. De ’Europese klimaatpaus’ Frans Timmermans is per trein het Kanaal overgestoken.

Afgelopen zomer werd duidelijk dat het aantal vlieguren met gehuurde privéjets voor EU-bobo’s flink is opgevoerd. Brussel gebruikt de pandemie als excuus.

Ook Boris Johnson stapt in privévliegtuig

Ook Britse premier Boris Johnson heeft kennelijk nog geen last van ’vliegschaamte’. De Britse oppositie heeft namelijk boos gereageerd op berichten over een vliegreis van Johnson tijdens klimaattop COP26. De krant Daily Mirror schreef dat de minister-president vanuit Glasgow met een privéjet naar Londen is gevlogen voor een diner in een herenclub. „Stuitende hypocrisie”, oordeelde Anneliese Dodds van de Linkse partij Labour.

De krant publiceerde foto’s van Johnson die dinsdagavond de exclusieve Garrick Club verliet in de hoofdstad. Daar had de conservatieve premier naar verluidt een etentje bijgewoond voor oud-journalisten van de Daily Telegraph, zijn voormalige werkgever. Johnson had na zijn laatste persmoment in Glasgow ook de trein kunnen nemen, maar dan had de reis volgens de krant The Guardian ongeveer 4,5 uur geduurd.

Parlementariër Dodds spreekt schande over de reis. Ze klaagt in de Daily Mirror dat Johnson eerst wereldleiders waarschuwde voor een klimaatramp, om vervolgens met een privéjet te vertrekken. „Het lijkt dat er bij het nemen van maatregelen om de klimaatcrisis aan te pakken andere regels gelden voor de Conservatieven dan voor de rest van de wereld.”