Het fabeltje van topbeloning

Nederlandse topmanagers móéten wel miljoenen verdienen. Anders zijn ze weg. Tenminste, dat is de redenering van die grote bedrijven zelf. Maar is dat wel zo? Nee, dat is een fabeltje, zo blijkt uit onderzoek van deze krant. In de top van Europese bedrijven zitten nauwelijks Nederlanders.