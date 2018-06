Als moeder voor de sporters

Prinses Margriet in gesprek met (v.l.n.r.) chef de mission Esther Vergeer en de skiërs Jeroen Kampschreur, Niels de Langen en Jeffrey Stuut. Ⓒ MATHILDE DUSOL

Ze troost, luistert en moedigt hartstochtelijk aan in Pyeongchang. Vanuit haar bijzondere betrokkenheid is prinses Margriet vergroeid geraakt met de paralympische beweging. In 2005 trad zij als honorair bestuurslid toe tot het Internationaal Paralympisch Comité, maar zij is eigenlijk een ambassadrice van het eerste uur.