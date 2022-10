IS claimt dodelijke aanslag in Iraanse gebedsplaats Shiraz

Buitenland

Dodental gijzeling hotel Mogadishu stijgt naar zeker 21

De gijzelingsactie door leden van terreurgroep al-Shabaab in een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft aan zeker 21 personen het leven gekost. 117 mensen raakten gewond. Het dodental is mogelijk nog hoger is dan nu bekend, omdat het alleen is gebaseerd op de gegevens van de ziekenhuizen. ...