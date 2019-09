Meer datalekken gemeld, vooral in de zorg

Ⓒ Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

DEN HAAG - Ongeveer zestig keer per dag krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens een melding dat persoonlijke gegevens zijn uitgelekt. In de eerste zes maanden van dit jaar kreeg de privacywaakhond bijna 12.000 meldingen, 34 procent meer dan in de eerste helft van vorig jaar. De meeste meldingen komen van de zorgsector.