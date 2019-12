Amber Alert voor vermiste Novan (1) en zijn moeder (26)

De vrouw is vrijdagmorgen rond 10.00 uur samen met haar zoontje uit Ede vertrokken. Waar zij naartoe gingen is niet bekend. Het tweetal is vrijdag nog samen gezien in Utrecht. Politie Gelderland laat weten zich grote zorgen te maken, maar kan niet zeggen waarom.

Het laatste beeld van de vrouw met haar kindje. Het beeld is vandaag in Utrecht gemaakt. Ⓒ Politie

Wie meer weet over de vermissing wordt gevraagd contact op te nemen met de Opsporingstiplijn: 0800-6070.