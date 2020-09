Wintersport mag, maar après-skiverbod in Oostenrijk

Kanselier Sebastian Kurz heeft een après-skiverbod afgekondigd. De coronabesmettingen stijgen weer hard in Oostenrijk. Het verbod geldt voor het hele winterseizoen, zo schrijft Bild.

„Skiplezier kan prima, maar zonder après-ski”, zegt hij. Wintersporters moeten in de gondels wel een mondmasker dragen en afstand houden.

In restaurants mag alleen aan tafels worden gegeten en gedronken. Daarnaast moeten cafés en restaurants in sommige regio’s al om 22.00 uur de deuren sluiten. Skischolen mogen maximaal 10 leerlingen per groep hebben, aldus minister van Toerisme Elisabeth Köstinger.

In Oostenrijkse skigebieden raakten tijdens het vorige wintersportseizoen veel buitenlanders besmet met het virus. Critici verwijten de autoriteiten te traag te hebben opgetreden. Ook honderden Nederlanders hebben zich aangemeld bij een consumentenorganisatie die een schadevergoeding wil eisen namens gedupeerden.