A2 dicht na ongeluk tussen twee vrachtwagens bij Meerssen: traumahelikoper landt op snelweg

De snelweg in noordelijke richting is daardoor volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de A79 en A76. Er staat een file vanaf Gronsveld.

Voor de hulpverlening is onder andere een traumahelikopter op de snelweg geland. Hoe het precies met de betrokkenen gaat, is onduidelijk. Eveneens is onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

Dinsdagochtend was de A2 in zuidelijke richting nog afgesloten wegens een kettingbotsing. Die weghelft is inmiddels weer vrij.