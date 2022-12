Ondanks miljardengat in begroting twijfelt Tweede Kamer: bezuinigen of niet?

Door het prijsplafond en andere koopkrachtmaatregelen voor komend jaar, zit Kaag nog met een ongedekte begroting voor 2023. Er is nog, eenmalig, zo’n 7,5 miljard nodig om de energiesteun te betalen. En er dreigt nog een gat van zo’n 5 tot 9 miljard euro per jaar omdat geld lenen door de stijgende rente een stuk duurder is geworden voor het kabinet.

Het roept de vraag op hoe die rekening betaald moet worden. Kabinet en coalitie hakken die knoop daarover in het voorjaar door. Voorlopig verschillen de meningen in de Kamer. De VVD wil dat er wordt bezuinigd, GL en PvdA vinden dat juist een doodzonde en pleiten, zoals altijd, voor hogere belastingen voor vermogenden en bedrijven.

Daar krijgen de linkse partijen de handen niet voor op elkaar. „Lasten verzwaren lijkt me geen doel op zich”, vindt VVD-Kamerlid Heinen. D66-Kamerlid Van Weyenberg herinnert PvdA-leider Kuiken aan de tijd dat haar partij nog aan de knoppen zat en de taks op vermogen zelf helemaal niet verhoogde: „In het kabinet-Rutte/Asscher gebeurde dit niet, maar werd er wel bezuinigd.” Om er vervolgens prat op te gaan dat zijn partij dat wel voor elkaar heeft gekregen. Van D66 mag daar zelfs nog wel een schepje bovenop.

Staatsschuld

Coalitie-Kamerleden beginnen zich inmiddels ook af te vragen of het überhaupt wel nodig is om rigoureus in te grijpen om het huishoudboekje van de Staat op orde te krijgen. Zo slaagt het kabinet er, onder meer vanwege de krappe arbeidsmarkt, er niet in om geplande miljarden uit te geven. En de staatsschuld blijft nog altijd ruim binnen de Europese normen, zelfs als de gasprijs hard oploopt en het prijsplafond flink duurder wordt.

Wellicht dat de miljarden op de plank het probleem al oplossen. VVD’er Heinen wil daar ’een hek omheen zetten’: „Die moeten we niet meteen weer uitgeven, maar weggeven.” D66’er Van Weyenberg denkt dat de schade wel mee kan vallen: „Ik moet echt nog zien wat het budgettaire probleem is in het voorjaar, ik vrees dat we onszelf arm gaan rekenen.” CDA-Kamerlid Van Dijk predikt ook geduld: „De minister moet rennen waar nodig, maar wandelen waar het verstandig is.” Wat de PVV betreft laat Kaag de schuld gewoon oplopen.

Snijden in eigen vlees

Kaag houdt de vraag voorlopig over bezuinigen of lasten verhogen voorlopig af: „We brengen alle opties in kaart.” Maar na doorvragen blijkt dat ze het niet ziet zitten om in het eigen vlees te snijden: „Als alles zo blijft als het is, is er geen reden dat bezuinigingen in de rede liggen. Het zou alles wat we willen doen komend jaar weer tenietdoen.”

Kuiken vindt dat die vraag niet boven de markt moet blijven hangen: „De minister geeft nog geen concrete duidelijkheid.” Het leidt tot een diepe zucht bij Kaag, die in het debat weer de rol van minister van Financiën bekleedt, tussen een Catshuis-sessie over de excuses voor de slavernij en een reis naar Suriname in.

Kaag heeft ook moeite om haar irritatie te verhullen als BVNL-Kamerlid Ephraim het heeft over ’casino-Kaag’, en bij ongeveer elke bijdrage van PVV’er Van Dijck. Die beticht Kaag er onder meer van dat ze wel ruim de buidel trekt voor haar ’klimaathobby’. Kaag rolt met haar ogen: „Ik heb hobby’s, maar hier staan hoort daar niet bij.”