Beroepsvereniging zorgverleners: ‘Geen bescherming, geen zorg bij corona’

Dat verstrekkende standpunt heeft de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) vrijdagavond gepubliceerd. Artsen, verzorgenden en verpleegkundigen klagen al weken over het schreeuwende tekort aan mondkapjes, schorten en spatbrillen.

Moet je in zo’n situatie dan wel zorg verlenen aan patiënten die (mogelijk) besmet zijn met het gevaarlijke virus, vraagt de KNMG hardop. ,,Na weging van de wet, de artseneed en de gedragsregels, vindt de KNMG dat dit niet van artsen en andere hulpverleners (vanaf hier: hulpverleners) gevraagd en verwacht kan worden”, schrijft de federatie van artsenverenigingen.

De KNMG meent dat de risico’s van COVID-19 voor hulpverleners op dit moment te groot zijn. ,,Een besmetting kan ook voor gezonde mensen grote risico’s met zich meebrengen. Hulpverleners die zelf besmet zijn met COVID-19 lopen potentieel ook het risico eraan te overlijden of schade op te lopen wanneer de ziekte ernstig zou verlopen”, waarschuwt de artsenorganisatie.

Er is maar één oplossing voor de nijpende situatie. ,,Overheid en zorginstellingen/werkgevers moeten alles in het werk stellen om hulpverleners te voorzien van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen.” Toch onbeschermd aan het werk gaan met besmette patiënten brengt uiteindelijk de continuïteit van de gezondheidszorg in gevaar, waarschuwt de KNMG.

Wanhoop door tekort

Het voortdurende gebrek aan beschermende spullen bracht duizenden werknemers in de zorg al tot wanhoop en razernij. Sommige hulpverleners besloten hun baan op te zeggen omdat ze niet onbeschermd aan het werk willen. Eén van de gevolgen van het tekort is dat het virus voortwoekert in verpleeghuizen en andere zorginstellingen.

Minister De Jonge haalde zich afgelopen week de woede op de hals door te stellen dat Nederland nog niet in de situatie verkeert waarbij zonder bescherming zou moeten worden gewerkt. De achterban van de vakverenigingen voor verzorgenden en verpleegkundigen (V&VN) reageerde woest. Voorzitter Gerton Heyne waarschuwde het kabinet al eerder voor het ‘stille drama’ dat zich onder zorgverleners afspeelt.

Volgens Heyne dwingt het tekort aan bescherming zorgverleners in een duivels dilemma: geen zorg verlenen aan iemand die het nodig heeft, of het risico lopen jezelf en vervolgens anderen te besmetten? Het KNMG geeft nu antwoord. De vraag is wat dit gaat betekenen voor de verpleging van zieken en ouderen en Nederlandse tehuizen. De regering Rutte beloofde deze week opnieuw dat er binnenkort in Nederland zelf mondkapjes gefabriceerd zullen worden.