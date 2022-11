Kabinet houdt voet bij stuk: ’We gaan naar Qatar, maar het wordt geen feestje’

D66 vroeg dinsdag in de Tweede Kamer opnieuw aan het kabinet om geen afvaardiging van de regering naar Qatar te sturen. „Sinds het kabinet aankondigde te gaan, zien wij schaamteloze berichten in het nieuws”, zegt D66-Kamerlid Jeanet van der Laan. Zij verwees onder meer naar het bericht dat duizenden arbeidsmigranten in Qatar uit hun huis zijn gezet, mogelijk om plaats te maken voor afreizende voetbalsupporters. Ook noemde Van der Laan het nieuws dat Qatar een WK-reis betaalt voor vijftig Oranjefans in ruil voor positieve berichten op sociale media. „Dit is propaganda”, vindt de D66’er.

Sportminister Helder heeft die berichten ook gezien, laat ze weten. „Maar dat verandert niets aan ons standpunt. We hebben besloten om een constructief-kritische dialoog met Qatar te blijven aangaan.” Het besluit om een regeringsdelegatie te sturen, is volgens Helder ’niet lichtzinnig’ genomen.

Bekijk ook: Kabinet stuurt tegen wens Kamer in toch afvaardiging naar WK in Qatar

Afhankelijker van vloeibaar gas

Door de oorlog in Oekraïne wordt Nederland afhankelijker van vloeibaar gas: Qatar behoort tot de belangrijkste gasexporteurs ter wereld. Ook helpt de golfstaat bij het evacueren van mensen uit Afghanistan. Nu géén regeringsdelegatie sturen, kan mogelijk tot tegenmaatregelen van Qatar leiden.

Het is nog onduidelijk wie namens de regering naar Qatar gaat. Mogelijk is dat Helder zelf. Maar ook premier Rutte en koning Willem-Alexander kunnen naar het voetbaltoernooi afreizen. „Daarover is nog geen besluit genomen”, zegt Helder.

’Geen foto’s van borrels en feestjes’

D66’er Van der Laan wil dat er ’geen foto’s van borrels en feestjes’ vanuit Qatar komen. Ook oppert het Kamerlid dat ’alleen vrouwelijke bewindspersonen’ naar het WK gaan. Minister Helder beaamt dat ’soberheid gepast is’: „Ik ben zelf ook een vrij sober persoon.”