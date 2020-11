25 bedrijven snel weer gestopt met maken desinfectiemiddelen

Handdesinfectiemiddelen zijn biociden en moeten eigenlijk aan bepaalde toelatingseisen voldoen. Maar dankzij tijdelijke vrijstellingen voor de productie en het op de markt brengen van deze middelen op basis van alcoholen, kunnen bedrijven relatief makkelijk in dat gat in de markt springen, aldus de toezichthouders. Zo begonnen onder meer een ijsfabriek en een aantal drankproducenten dit voorjaar met het maken van handdesinfectiemiddelen voor de bestrijding van corona. De middelen die vallen onder de vrijstelling mogen overigens niet op de consumentenmarkt worden aangeboden.

De ILT voerde de afgelopen maanden bij ruim zeventig producenten inspecties uit. In twaalf gevallen had het bedrijf zelf alles goed geregeld en voldeed het handdesinfectiemiddel aan alle eisen. Zestien keer werd een waarschuwing opgelegd. Op etiketten stond vaak onjuiste of onvolledige informatie. Zo werd bijvoorbeeld vermeld dat het middel ook voor het ontsmetten van oppervlakten was, terwijl dat niet is toegestaan. Bij de eerste gemaakte partijen zat soms -zonder opzet- veel te weinig alcohol, bleek uit monsters. Verder gebeurde het afvullen van flesjes niet altijd veilig en professioneel.

De meeste fouten werden opgelost na een waarschuwing. Een keer werd een zogenoemde last onder dwangsom opgelegd: een middel bevatte een chloorhoudende stof die niet onder de vrijstelling valt. Het product is direct van de markt gehaald.

De NVWA voerde 122 inspecties uit bij bedrijven die via eigen webshops of online platforms desinfectiegels verkopen aan consumenten. Daarbij zijn meer dan vijfhonderd producten beoordeeld. Als bleek dat er niet-toegelaten biociden werden aangeboden, heeft de NVWA de advertentie(s) voor deze producten offline laten zetten. In totaal werden meer dan duizend advertenties offline gehaald.

De NVWA trad ook op tegen cosmetische producten die als handdesinfectiemiddel werden aangeprezen. De NVWA heeft in totaal 66 schriftelijke waarschuwingen en twee rapporten van bevindingen, die kunnen leiden tot boetes, opgemaakt.