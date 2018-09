’Formatie zonder VVD’

CDA, D66, SP, GroenLinks moeten het voortouw nemen. De VVD is schadelijk voor Nederland. Is het niet vreemd dat de integriteitschandalen de partij niet deren? Elke andere partij heeft te allen tijde daar schade van, maar de VVD niet.

Het is niet ingewikkeld. De VVD moet eruit en dan is de kwestie gewoon weer simpel. Er zijn genoeg mogelijkheden zonder de VVD met grote meerderheden en dus draagvlak voor de Nederlandse kiezers. ’Ingewikkeld’ uit de mond van VVD betekent ’ wij willen niet weg’. Welnu in het landsbelang moet de VVD de oppositie in en regeren aan de andere partijen overlaten.

Eric Kwakman, Amsterdam