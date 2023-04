Eerbetoon en statement voor overleden Nino (12) in Leiderdorp: ’Die weg moet veiliger’

De 12-jarige Nino van der Zeeuw kwam woensdag 10 maart op tragische wijze om het leven bij een verkeersongeval op de Rietschans, nabij de Touwbaan. Niet alleen zijn moeder, maar steeds meer Leiderdorpers wijzen erop dat de bewuste plek een gevaarlijke verkeerspunt was en dat de gemeente daar meermaals op was gewezen. ,,Mijn leven is voorbij’’, zegt moeder Kirsten van der Zeeuw. Ze had de gemeente al verschillende keren gebeld over hoe gevaarlijk die kruising is. Zonder resultaat. ,,Mijn haat’’, zegt moeder Kirsten tegen het Leidsch Dagblad, ,,en die is heel diep, ligt bij de gemeente. Die is verantwoordelijk.’’

In de afgelopen weken is de lantaarnpaal dichtbij de plek waar het ongeval gebeurde een kleine gedenkplaats met bloemen, kaarten en kaarsen geworden. Daar is nu dus een krans-met-een-bedoeling aan toegevoegd.

Als het aan de moeder van Nino ligt, wordt de weg veiliger gemaakt. „De gemeente had toch wel íets kunnen doen? Een spiegel had al geholpen.” Een petitie, georganiseerd door bezorgde ’inwoners van Leiderdorp en omstreken’, moet ervoor zorgen dat de verkeerssituatie op de Touwbaan verbeterd gaat worden.

Verkeerssituatie

Een externe deskundige is gevraagd zo snel mogelijk te adviseren over maatregelen die de verkeerssituatie op de Rietschans en de Touwbaan veiliger kunnen maken. Dat meldden burgemeester en wethouders van Leiderdorp in een brief volgens het Leidsch Dagblad aan de gemeenteraad.

De gemeente onderzoekt niet alleen welke meldingen er zijn binnengekomen, maar ook hoe daarop is gereageerd, volgens het Leidsch Dagblad. „Intussen kijkt zij ook naar wat er snel kan worden gedaan aan de situatie. Vooruitlopend op de resultaten van het politieonderzoek hebben we een externe partij gevraagd zo snel mogelijk onafhankelijk over eventuele aanvullende maatregelen te adviseren”, schrijven B en W volgens het Leidsch Dagblad. „Daarnaast wordt onderzocht of de huidige verkeerssituatie aan de vereisten voldoet en welke aanvullende verkeersmaatregelen genomen kunnen worden. Hierbij wordt gekeken naar de korte en middellange termijn.”