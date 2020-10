LIVE | Forse stijging aantal nieuwe coronagevallen Duitsland

In Duitsland is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus fors toegenomen. Het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse staatsinstituut voor volksgezondheid, maakte woensdag bekend dat er 4058 nieuwe gevallen zijn geconstateerd. Dat zijn er ruim 1200 meer dan de 2828 nieuwe coronabesmettingen die woensdag waren gemeld. Het totaalaantal besmettingen in Duitsland komt daarmee op 310.144.

Er werden in Duitsland 16 nieuwe sterfgevallen als gevolg van Covid-19 opgetekend door het RKI. Dat zijn er net zoveel als een dag eerder. Het totale dodental komt daarmee op 9578.

