LIVE | Italië meldt hoogste aantal corona-infecties in half jaar

Italië heeft weer een forse toename gemeld van het aantal coronabesmettingen. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de afgelopen 24 uur 4458 coronagevallen zijn geregistreerd. Het is de eerste keer sinds 12 april dat in een dag tijd meer dan 4000 besmettingen worden vastgesteld in het Zuid-Europese land. Het dodental steeg met 22 naar 36.083.

Italië is eerder dit jaar zwaar getroffen door de pandemie. De regering kondigde een strenge lockdown af en leek de uitbraak in de zomer grotendeels onder controle te hebben. Inmiddels worden steeds meer besmettingen vastgesteld, al ligt het aantal sterfgevallen nog fors lager dan in het voorjaar. Toen overleden honderden patiënten per dag.

Ook in andere Europese landen lijkt het virus weer snel om zich heen te grijpen. Frankrijk maakte donderdag melding van 18.129 nieuwe besmettingen. Een dag eerder was het dagrecord gesneuveld. Toen kwamen er bijna 19.000 nieuwe coronagevallen bij. In Nederland zijn tussen woensdagochtend en donderdag 5831 nieuwe coronagevallen gemeld. Ook dat was een record.

Meer nieuws

Binnenland:

Buitenland:

Financieel-economisch:

Sport

Entertainment

Dokter Corrie krijgt sociale media-serie, aflevering over coronatongen

Jaap van Zweden in quarantaine

NPO-dj Bert Haandrikman voorlopig niet aan het werk door quarantaine

Bekijk hier het liveblog van woensdag 7 oktober