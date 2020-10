LIVE | ’Nog te veel verkeer om aantal besmettingen terug te dringen’

We reizen met zijn allen nog steeds veel te veel om het reproductiegetal van het coronavirus voldoende terug te dringen. Dat zegt wiskundige Bert Slagter, lid van het onafhankelijke Covid-19-RedTeam bij BNR.

De filedruk is volgens de ANWB bijna gehalveerd: in de ochtendspits met zo’n 20 procent en in de avondspits met ruim 60 procent, maar er wordt amper 20 procent minder gereisd. Rijkswaterstaat constateerde dat de verkeersintensiteit vorige week zo’n 10 procent lager was dan een jaar eerder.

„Zolang er nog files zijn, is dat een indicatie dat er nog te veel auto’s op de weg zijn. Medio maart was de afname 30 tot 40 procent en was het zo leeg dat het leek of je door Zweden reed”, zegt Slagter. Volgens hem heeft de oproep van het kabinet om thuis te gaan werken, nog niet voldoende effect. „Blijkbaar verwacht het kabinet dat het aantal infecties op kantoor afneemt, maar dan moet het wel gebeuren. Dan moet je wel nadenken over hoeveel mensen zich daaraan gaan houden en hoeveel effect dat heeft. Ik weet niet hoeveel dat hier het geval zou zijn.”

Meer nieuws

Binnenland:

Buitenland:

Harris: Coronabeleid ’de grootste mislukking uit de geschiedenis’

Topfiguur in Witte Huis al lang ernstig ziek door coronavirus

Forse stijging aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland

Harris en Pence testen negatief voorafgaand aan debat

Financieel-economisch:

Fed hoopt op meer steun voor Amerikaanse economie

Ontslaggolf reiswereld: ’Ik ga niet wachten tot we sterven’

Sport

IOC blijft ondanks corona geloven in Olympische Spelen met publiek

Panenka (71) in kritieke toestand in ziekenhuis na coronabesmetting

Entertainment

Dokter Corrie krijgt sociale media-serie, aflevering over coronatongen

Jaap van Zweden in quarantaine

NPO-dj Bert Haandrikman voorlopig niet aan het werk door quarantaine

Bekijk hier het liveblog van woensdag 7 oktober.