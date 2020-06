Vrouw doodgeschoten terwijl ze bevalt

Volgens getuigen renden twee mannen de tuin in en openden ze het vuur op de schuur waarin Shaida lag, aldus Daily Mail. Hulpverleners konden het leven van de vrouw en haar baby niet meer redden.

De politie denkt dat een van haar twee zoons, die bij haar waren, het doelwit van de aanval was. Ze raakten allebei gewond en liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, is onduidelijk.

Het geweld tegen vrouwen is de laatste tijd opgelaaid in het land. Deze maand werden er al naast Shaida al vier vrouwen vermoord. „We constateren met grote afschuw dat gewelddadige mannen, in een tijd waarin het land met de bedreigingen van een pandemie wordt geconfronteerd, profiteren van de versoepelingen om vrouwen en kinderen aan te vallen”, aldus president Cyril Ramaphosa.