Ov-prijzen stijgen sneller dan autokosten

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS waren ov-reizigers met name afgelopen jaar slechter af. Doordat het lage btw-tarief, waar kaartjes onder vallen, werd verhoogd van zes naar negen procent, vielen de prijsstijgingen hoger uit dan afgelopen jaren toen ze het prijspeil volgden.

De grootste pijn in de portemonnee was voor busreizigers. Zij kregen een prijsstijging van 7,7 procent voor hun kiezen. Taxi’s kosten bijna zeven procent meer afgezet tegen juli 2018, gevolgd door tram en metro (plus 5,7 procent) en de trein (4,4 procent). De Nederlandse ov-reiziger werd met de hoogste prijsstijgingen binnen Europa geconfronteerd.

Autorijden werd in het afgelopen decennium een kwart duurder. Daarmee valt deze stijging volgens het CBS hoger uit dan die van de index van consumentengoederen. Automobilisten werden in hun beurs vooral getroffen door sterk stijgende parkeerkosten (40%) en duurdere verzekeringen (50%). Verzekeringen werden mede duurder vanwege de fiscus. De assurantiebelasting werd in twee stevige stappen verhoogd.