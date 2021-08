Segers: ’Trage formatie begint gênant te worden’

In een kort briefje aan de Tweede Kamer laat Hamer weten dat ze ’zo spoedig mogelijk’ haar eindverslag wil aanbieden. Maar wanneer dat is, meldt Hamer niet. De gesprekken ’zijn nog gaande’, schrijft de informateur. De aanzet tot een regeerakkoord waar VVD en D66 deze zomer aan werkten, heeft nog niet geleid tot een doorbraak in de formatie.

De leiders van VVD, D66, CDA, PvdA, GL en CU blijven de deur bij Hamer platlopen en de ’bouwstenen voor een mogelijk regeerakkoord zijn op basis daarvan nog in beweging’.

Het bondige briefje van Hamer past bij de zwijgzaamheid waarin de formatie zich de laatste dagen voltrekt. Partijleiders willen na hun bezoek aan Hamer bij voorkeur niks zeggen, met uitzondering van CU-leider Gert-Jan Segers.

Hij heeft ’aangedrongen en aangemoedigd om nu conclusies te trekken’ in de formatie waarin na ruim vijf maanden nog altijd geen partijen met elkaar onderhandelen. VVD, D66 en Hamer moeten volgens Segers ’echt knopen doorhakken’. „Iedereen gaat de politiek in vanwege de inhoud, niet voor het proces en om hier te staan en cryptische teksten te bezigen. Je zit in de politiek om problemen op te lossen, om richting te wijzen, daar komen we niet aan toe. Dat is absoluut gênant.”

Een optie zou wat de CU-leider betreft zijn om een minderheidskabinet op te tuigen. „Dat vind ik een goede optie, ook in de verhouding tussen kabinet en Kamer.” In zo’n constructie zou Segers met zijn partij af en toe ook mee willen denken: „In welke context ook, in welke fase ook, zie ik altijd een constructieve rol voor CU.”

’Ongewenst’

Zelf toetreden tot het kabinet staat nog altijd niet bovenaan Segers’ wensenlijstje, al wil hij de deur ook niet dichtgooien. Ook niet nadat hij vorige week verklaarde zich ’niet nodig en gewenst te voelen’, nadat D66-leider Sigrid Kaag stelde niet meer verder met CU te willen.

„De kans dat wij toetreden is niet groter geworden”, zegt Segers daar woensdag over. „Ik wil wel verantwoordelijkheid nemen, maar dat kan ook vanuit de Kamer.”

Volgens Segers is het nu aan de VVD en D66 om een knoop door te hakken over met welke partijen zij willen gaan praten. D66 ziet niets in een coalitie met de CU, terwijl VVD en het CDA weer weinig voelen voor onderhandelingen met PvdA en GroenLinks. Dat zijn de gewenste gesprekspartners van Kaag.