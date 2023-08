Tips ANWB voor terugrit vanuit het warme zuiden: ’Leg paraplu in de auto en zet airco niet te hoog’

De ANWB waarschuwde vrijdag nog voor extreme hitte in Frankrijk, omdat de temperatuur er zou kunnen oplopen tot wel 41 graden. Vanaf vrijdag geldt in negentien departementen dan ook code oranje, zoals in de zuidelijke regio’s Languedoc-Roussillon en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Reizigers werd dan ook opgeroepen een paraplu in de auto te leggen voor het geval je in de brandende zon met pech langs de weg komt te staan en genoeg drinkwater mee te nemen. Ook werd geadviseerd voor vertrek het koelvloeistof- en oliepeil te checken.

De voorspelde hittegolf lijkt zich vooralsnog nog niet in alle hevigheid zien. Van der Velden: „Zaterdagmorgen was de hoogst gemeten temperatuur zo’n 26 garden aan de Côte d’Azur en later in de middag wordt bij Lyon naar verwachting de 36 graden aangetikt. Erg warm natuurlijk, maar als je goed voorbereid aan je reis begint is dat goed te doen met airco in de auto. We raden vakantiegangers aan om voor vertrek de deuren en ramen van de auto open te zetten. Zo kan de ergste warmte vast ontsnappen.”

’Zet airco niet te hoog’

Volgens de ANWB is het verstandig om de airco niet te hoog te zetten: niet kouder dan zes graden onder de buitentemperatuur. „Anders wordt het verschil te groot en krijg je een klap van de hitte als je de auto uit stapt. Voor een aangename temperatuur op de achterbank kunnen de achterste zijramen worden afgedekt met een zonnescherm of handdoek. De ANWB verwacht dat vele tienduizenden landgenoten dit weekeinde weer huiswaarts keren van hun komend weekend, met name op zaterdag, veel drukte op de wegen in Frankrijk. Het gaat vooral om vakantiegangers die huiswaarts keren, omdat in het midden van het land maandag het nieuwe schooljaar weer begint”, aldus de woordvoerder.