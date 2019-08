Syrische spion Nederland uitgezet

De spion is sinds 2017 in Nederland, waar zijn vrouw en kinderen ook wonen. Hij wil een verblijfsvergunning, maar die is hem nu geweigerd. De man zei dat hij niet terug kon naar Syrië omdat hij als soennitisch rijksambtenaar onder president Assad een doelwit is voor sjiietische tegenstanders van het regime.

’Afdeling 279’

De man moet het land uit omdat hij een belangrijke rol speelde bij de veiligheidsdienst. Van september 1999 tot februari 2004 werkte hij op de Syrische ambassades in Duitsland, in Bonn en Berlijn. Daar verzamelde hij namen en gegevens van Syrische burgers in Duitsland. Die stuurde hij door aan Damascus.

Ook voor die tijd werkte de man al voor de buitenlandse ‘Afdeling 279’ van de Syrische inlichtingendienst. Die hield zich bezig met het buiten Syrië monitoren van activiteiten van oppositieleden. De spion werkte onder directe aanvoering van de brigadegeneraal van die inlichtingendivisie en heeft toegegeven dat hij wist dat de mensen die door ’Afdeling 279’ werden aangehouden, in handen kwamen van de beruchte ’Afdeling 285’. Die martelde gevangenen met stroomstoten, door nagels uit te trekken of ze aan het plafond op te hangen met alleen hun tenen aan de grond.

De man is een zogenoemde 1F’er. Dat zijn asielzoekers die niet worden toegelaten omdat ze zelf oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid hebben begaan. De advocaat van de Syriër, B. Manspeaker, was onbereikbaar voor commentaar.