Schiedammer die stierf door ’killerbees’ werkte bucketlist af

Dat vertelt de bekende aan RTV Rijnmond. De man was jarenlang werkzaam in de bouw en besloot nu zijn vrije tijd aanbrak mooie reizen te maken. „Hij had echt een bucketlist die hij afwerkte.”

Een 51-jarige vrouw raakte zwaargewond bij de aanval. De slachtoffers behoorden tot een groep van achttien Nederlandse en twee Vlaamse toeristen. Ze waren op wildsafari met reisorganisatie Sawadee. Op weg naar een picknickplek werden de reizigers aangevallen door insecten. Tienduizenden Afrikaanse honingbijen openden de aanval op de complete groep.

Twee uur

Twee uur lang duurde de aanval. Een deel van het gezelschap kon schuilen in modderpoelen en vennetjes, maar de 69-jarige Schiedammer wist niet aan de bijen te ontkomen. Hij overleed ter plekke aan honderden steken. De 51-jarige vrouw ligt nog in het ziekenhuis en is stabiel. Ze is overgebracht naar Kenia.