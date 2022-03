Eerste in Emmen geboren olifant blaast dertig kaarsjes uit

De verzorgers hebben een groentetaart ‘gebakken’ voor de jarige job. Het is eigenlijk een grote berg met spruitjes, appels en hooi. Er is zelfs ijs als dessert. Er zitten nog net geen kaarsjes op. De olifanten vallen direct aan en binnen vijftien minuten hebben ze bijna alles verorberd. Alleen met het ijsblok weten ze zich geen raad. Ze gaan erop staan en uiteindelijk belandt het in het water. Helaas, geen toetje.

Dierenpark Emmen in rep en roer

Op 1 maart 1992 was het hele dierenpark in rep en roer toen Mingalar Oo het levenslicht zag. Het was pas één keer eerder voorgekomen dat er in Nederland een olifantje werd geboren en voor Emmen was het helemaal nieuw. Vandaar de naam Mingalar Oo: in het Birmees betekent dat ‘de eerste’. Zij heeft een Zuidoost-Aziatische afkomst. Olifant Bo Gyi werd in datzelfde jaar geboren in Emmen, maar dit olifantje is door een dramatisch ongeluk (een val in de gracht) maar 1 jaar oud geworden. Doorgaans kunnen olifanten zestig tot zeventig jaar worden.

Wybo Walstra was er destijds als dierenverzorger bij. Er was nog weinig bekend over hoe zij het moesten aanpakken als dierentuin met de jongen. „Het was zo bijzonder. Wat mij het meest is bijgebleven, is hoe anders we het toen deden. Wij liepen gewoon rond tussen de beesten, er waren cameraploegen en soms wel 10.000 bezoekers. Zo zouden we dat nu niet meer doen. De olifanten krijgen veel meer rust en ruimte. We hebben een boel geleerd sindsdien.”

Elke dag even kijken

Ook de bezoekers van het dierenpark vieren de verjaardag mee. Janny Huizinga uit Emmen is hier bijna elke dag. Zij is speciaal naar Emmen verhuisd zodat ze makkelijker naar Wildlands kon gaan. ,,’s Morgens ga ik altijd eerst even kijken bij de olifanten”, vertelt ze enthousiast. ,,Dan bij de andere dieren. Aan het eind van de dag kom ik terug om te zien hoe de olifanten allemaal weer terug het nachtverblijf in gaan. Het verveelt nooit, elke dag gebeurt er wel wat bijzonders.”

Mingalar Oo is vandaag dertig jaar geworden. Ⓒ Marcel Jurian de Jong

Gerwin Lawant is een van de huidige verzorgers. Hij vertelt dat Mingalar Oo lange tijd de matriarch (leider) van de kudde is geweest. Toen Mingalar vorig jaar in verwachting was van Ka Yan, begon zij concurrentie te krijgen van een andere olifant. Wanneer olifanten drachtig zijn, kunnen de verhoudingen veranderen.

Pittig karakter

„Mingalar Oo heeft een pittig, sterk karakter”, vertelt hij. „Maar tegelijkertijd is ze heel lief en zorgzaam. Alles draait om de opvoeding van de kleintjes. Ze verdeelt haar aandacht goed over alle jongen en wil de groep altijd bij elkaar houden. Als ze ’s morgens binnenkomen in het dagverblijf, en er blijft er een achter, gaat ze meteen kijken wat er aan de hand is. Zo leuk, het is elke dag weer een feestje om met ze te werken.”