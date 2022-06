Weinig steun in Kamer voor vuurwerkverbod

Binnenland

Den Haag weert filialen van flitsbezorgers uit winkelstraten

Nieuwe flitsbezorgers in Den Haag worden geweerd uit winkelgebieden en woonstraten in de Hofstad. Dat maakt het stadsbestuur woensdag bekend. Den Haag is hiermee de eerste stad in Nederland die komt met flitsbezorgbeleid. „Dit is uniek”, zegt een gemeentewoordvoerder. Passende plekken voor deze zoge...