Spaanse chauffeur had waarschijnlijk cocaïne in zijn bloed

Om die reden was het Openbaar Ministerie in beroep gegaan bij het Gerechtshof in Den Haag tegen het eerdere besluit van de rechtbank in Rotterdam om de verdachte vrij te laten. Vrijdag besloot het Gerechtshof dat de 45-jarige S. niet terug hoeft naar de cel, maar dat hij wel aan voorwaarden moet voldoen.

Het hof is het eens met het bezwaar van het OM tegen de vrijlating van S. omdat er ‘een ernstig vermoeden is dat verdachte na middelengebruik, waaronder cocaïne, met een vrachtauto is gaan rijden’. Bij een toxicologische screening op 29 augustus is ‘een aanwijzing geconstateerd voor de aanwezigheid van een concentratie cocaïne’ in het bloed van de Spanjaard.

Volgens het hof bestaat de kans dat de man opnieuw achter het stuur kruipt. Juan S. zit in financiële problemen en heeft het geld nodig om zijn gezin te kunnen onderhouden, aldus het hof. Dat leidt bij het hof tot ‘de vrees dat verdachte wederom een motorrijtuig gaat besturen en hij opnieuw een verkeersongeval zou kunnen veroorzaken’.

Toch hoeft hij niet terug de cel in, wat betreft het hof. ‘Het persoonlijke belang van de verdachte’ geeft het hof op als reden. Als voorwaarde om in afwachting van zijn proces vrij man te blijven is wel bepaald dat hij geen enkel gemotoriseerd/elektrisch voertuig mag besturen. Ook moet hij elke rechtszitting bijwonen en beschikbaar zijn voor het OM. Het besluit is verstuurd naar justitie in Spanje.

Epileptische aanval

De advocaat van de verdachte verklaarde eerder dat S. een epileptische aanval had. Volgens advocaat Felix Laros heeft de chauffeur in het verleden eerder epileptische aanvallen gehad. Wel lang geleden, in zijn jeugd, maar hij zou er nog altijd medicijnen voor slikken, zei Laros.

De chauffeur reed op zaterdag 27 augustus vanuit stilstand plots een dijkje af in het buurtschap Zuidzijde, behorend bij de gemeente Nieuw-Beijerland. Onderaan de dijk was op dat moment een barbecue bezig die was georganiseerd door de lokale ijsclub. Het ongeval kostte zeven levens, waaronder dat van een ongeboren kind.

