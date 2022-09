Spaanse chauffeur truckdrama had waarschijnlijk cocaïne in zijn bloed

Het Openbaar Ministerie was in beroep gegaan bij het gerechtshof in Den Haag tegen het eerdere besluit van de rechtbank in Rotterdam om de verdachte vrij te laten. Vrijdag besloot het gerechtshof dat de 45-jarige S. niet terug hoeft naar de cel, maar dat hij wel aan voorwaarden moet voldoen.

Het hof is het eens met het bezwaar van het OM tegen de vrijlating van S. omdat er ’een ernstig vermoeden is dat verdachte na middelengebruik, waaronder cocaïne, met een vrachtauto is gaan rijden’. Bij een toxicologische screening op 29 augustus is ’een aanwijzing geconstateerd voor de aanwezigheid van een concentratie cocaïne’ in het bloed van de Spanjaard.

’Persoonlijk belang’

Toch hoeft hij niet terug de cel in. ’Het persoonlijke belang van de verdachte’ geeft het hof op als reden. Als voorwaarde om in afwachting van zijn proces vrij man te blijven is wel bepaald dat hij geen enkel gemotoriseerd/elektrisch voertuig mag besturen. Het besluit is verstuurd naar justitie in Spanje.

De chauffeur reed op zaterdag 27 augustus een dijkje af in het buurtschap Zuidzijde, behorend bij de gemeente Nieuw-Beijerland. Onderaan de dijk was op dat moment een barbecue van de lokale ijsclub bezig. Het ongeval kostte zeven levens, waaronder dat van een ongeboren kind.

Irritatie

Inwoners van Zuidzijde reageren geschokt op het vermoeden dat de vrachtwagenchauffeur cocaïne in zijn bloed had. „Als dat echt zo is, moet hij heel zwaar gestraft worden”, zegt Louis Zagwijn resoluut. „Dan moet hij lang de cel in.”

De vrachtwagenchauffeur kwam enkele weken geleden op vrije voeten in afwachting van het verdere onderzoek. Met het vermoeden dat er drugs in het spel is, roept dat extra irritatie op bij buurtbewoners. Zagwijn: „Zijn advocaat probeerde hem vrij te pleiten door te zeggen dat hij een epilepsieaanval had, maar dit geeft me toch wel een wrang gevoel.” Deze advocaat, Felix Laros, geeft nu ’geen commentaar’.

Volgens Zagwijn laat het dramatische vrachtwagenongeluk nog altijd diepe sporen na in het dorp. Dat is ook zichtbaar op de rampplek bij de Zuidzijdsedijk zelf, waar bloemen neergelegd zijn. „Het dorp zal nooit meer hetzelfde zijn”, zegt Zagwijn. „Mensen die de buurtbarbecue georganiseerd hebben, voelen zich schuldig. Ook al is dat natuurlijk onterecht, dat doet zoiets met je.”

’Machteloos gevoel’

Een andere buurtbewoner, die anoniem wil blijven, vindt het nieuws ook ’heel moeilijk’. „Als die cocaïne in zijn bloed bewezen kan worden, is hij toch opzettelijk daarmee de weg op gegaan. Dat zou lastiger te verteren zijn dan een hartaanval of een geval van epilepsie.”

De hele situatie geeft een machteloos gevoel, stelt de anonieme buurtbewoner. „Zelfs al zou hij drugs gebruikt hebben, dan nog is het een ontzettend ongelukkige samenloop van omstandigheden. Want er is daar nog nooit een vrachtwagen naar beneden gereden en er is daar nog nooit zo’n groot feest geweest.”

In een reactie laat het Openbaar Ministerie niettemin weten ’tevreden’ te zijn over de beslissing van het hof. Een woordvoerder van het OM in Rotterdam meldt dat justitie in eerste instantie al voorstander was van schorsing van voorarrest onder voorwaarden. Het gerechtshof is daarin dus meegegaan.

De verdachte bevindt zich in Spanje, bevestigt de OM-woordvoerder. Ook zegt hij dat het onderzoek door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) naar verwachting eind oktober, begin november gereed is. Dan zal blijken of de verdachte inderdaad cocaïne heeft gebruikt ofwel dat er sprake is van medicatie.