Spaanse trucker ongeluk Nieuw-Beijerland had waarschijnlijk cocaïne in zijn bloed

Bij het drama op een buurtfeest in Nieuw-Beijerland kwamen zes volwassenen om het leven onder wie een hoogzwangere vrouw, waardoor het dodental uitkwam op zeven. De vrachtwagenchauffeur had eerder deze maand in de Spaanse media laten weten dat hij ten tijde van het ongeluk een epileptische aanval had. Of dat inderdaad zo was, wordt nog onderzocht.

Het hof besloot dat de man niet terug de cel in hoeft, mits hij zich aan verschillende voorwaarden houdt. Die voorwaarden houden onder meer in dat de man aan alles rondom deze zaak moet meewerken, geen auto of vrachtwagen rijdt en moet verschijnen op de inhoudelijke zitting van zijn strafzaak. Een datum daarvoor is nog niet bekend.

De raadkamer van de rechtbank Rotterdam had al eerder besloten de 45-jarige chauffeur vrij te laten, maar het Openbaar Ministerie ging tegen deze beslissing in beroep. Volgens het hof heeft het OM zich tegen deze nieuwe beslissing niet verzet.

De vrachtwagenchauffeur zei in Spaanse media zich vanwege een epileptische aanval niks meer te kunnen herinneren van wat er is gebeurd. De man zei in het interview met El Español zichzelf juist ook als slachtoffer te zien. Hij had zelf ook om kunnen komen bij het ongeval, stelt hij. „De vraag of sprake is geweest van een epileptische aanval bij de verdachte is op dit moment nog onderwerp van onderzoek”, stelt het hof.

’Verwarde toestand’

Een ooggetuige verklaarde dat de trucker ’in verwarde toestand was’ na het ongeluk. „De vrachtwagenchauffeur trok opeens zijn handen van het stuur en gaf een dot gas. Ik dacht eerst ’wat neemt hij de bocht ruim’, maar toen kwam hij zo de dijk af.” In een flits sprong hij daarna de vrachtwagen in. „De bestuurder sloeg allemaal wartaal uit. Toen heb ik snel de motor afgezet en het sleuteltje weggegooid.”