Feest op straat na vertrek leider Puerto Rico

De vreugde sloeg al snel om in boegeroep toen bekend werd dat de huidige minister van Justitie Wanda Vázquez de gouverneur tijdelijk gaat vervangen totdat volgend jaar wanneer de nieuwe gouverneursverkiezingen worden gehouden. De demonstranten beschouwen Vázquez als corrupt en zien haar als een vazal van Rosselló.

De gouverneur (40) lag onder vuur nadat op 13 juli tekstberichten waren gelekt uit een chat met topmedewerkers. Daarin wordt onder meer de spot gedreven met slachtoffers van de orkaan Maria, die in 2017 aan duizenden mensen het leven heeft gekost op Puerto Rico. Ook werden homofobe en vrouwonvriendelijke uitspraken gedaan.

Ⓒ Bloomberg

De nieuwe gouverneur van Puerto Rico krijgt te maken met grote problemen. Zo worstelt het eiland nog altijd met de wijdverbreide en veelal nog niet herstelde verwoestingen door orkaan Maria. Ook financieel gaat het niet goed. Puerto Rico dreigt bankroet te gaan door een staatsschuld van 74 miljard dollar (66,5 miljard euro). Het financiële toezicht op het eiland is in handen van een driekoppige commissie die werkt in opdracht van het Amerikaanse Congres.

Puerto Rico is geen onafhankelijk land maar een zogenoemde geassocieerde vrijstaat. In 1917 kregen de Puerto Ricanen de Amerikaanse nationaliteit en een Amerikaans paspoort. Het eiland is onderdeel van de VS, maar de bevolking mag niet stemmen bij federale verkiezingen en betaalt geen federale belastingen.