Live | Zaak dreigende uitzendkracht HTM voor de rechter

Den Haag - De 55-jarige Hagenaar Cornelis R. moet woensdag voor de rechter verschijnen. Hij wordt ervan verdacht dreigende woorden te hebben geuit ten aanzien van moslims. Daarnaast zou hebben ’gesmuld’ hebben van het bloedbad in Christchurch, Nieuw-Zeeland, waar in vorig jaar maart 51 mensen in moskeeën werden doodgeschoten.