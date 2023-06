Porsche-bestuurder jakkert met 264 km/uur over vluchtstrook A50, politie doet onderzoek

In de video is te zien hoe een onbekende bestuurder met sneltreinvaart over de vluchtstrook scheurt en meerdere voertuigen links en rechts inhaalt. Aanvankelijk staat de snelheidsmeter op 239 kilometer per uur, maar er wordt zichtbaar nóg meer opgetrokken tot 264 kilometer per uur.

„Er wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van de bestuurder en de authenticiteit van de video”, aldus een politiewoordvoerder tegenover De Telegraaf. De politie roept de bestuurder in kwestie op zich vrijwillig te melden. „De video heeft namelijk veelbelovende aanknopingspunten.”