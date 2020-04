Hollandse hippies vast in India: ’Soms agressie tegen vreemdelingen’

Marc Robijn overwintert in Goa. Ⓒ 123rf, eigen foto

GOA - Het oude hippieparadijs Goa in Zuid-India is ook zwaar getroffen door het coronavirus. Een vijftigtal Nederlanders is gestrand, voorlopig zonder zicht op terugkeer naar huis. Dat zegt dj Marc Robijn. Namens iedereen doet hij een oproep aan de Nederlandse regering om hen daar snel op te halen.