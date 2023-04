Fox News stopt met bekende nieuwscommentator Tucker Carlson

Fox News en Carlson zijn overeengekomen om per direct „uit elkaar te gaan”, aldus het bericht. Zijn laatste show, een van de best bekeken programma’s in de VS, is al geschiedenis. Dat was vrijdag 21 april. Fox vervangt de conservatieve Carlson voorlopig met commentatoren die al in dienst zijn. De zender gaat intussen op zoek naar een nieuwe vervanger.

Voor het plotse besluit is geen reden gegeven. Carlson streek een duizelingwekkend jaarsalaris op van 35 miljoen dollar plus bijverdiensten. Hij werkte er tot vandaag zes jaar.

Onlangs kwam Fox News in de problemen door berichtgeving na de verloren verkiezingen van Donald Trump in 2020. De nieuwszender meldde toen dat de telmachines van Dominion niet deugden en dat het bedrijf in Venezolaanse handen was. Daarop spande het Amerikaanse bedrijf een rechtszaak aan tegen Fox met een eis van 1,6 miljard dollar, waarna het mediabedrijf voor een slordige 800 miljoen dollar schikte. Volgens Dominion maakte Fox News zich met Carlson en zijn redactie in shows schuldig aan laster.