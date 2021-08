Professor Harvard weigert ’zwangere mensen’ te zeggen in plaats van ’zwangere vrouwen’

Hooven is professor evolutionaire biologie aan de Harvard Universiteit. Ze werd recent door Fox News geïnterviewd over genderneutraliteit. Daar vertelde ze dat zij en haar collega’s steeds vaker gepusht worden genderneutrale termen te gebruiken. Zo werd haar gevraagd te spreken over ’zwangere mensen’ in plaats van ’zwangere vrouwen’, maar daar wil de professor niet in meegaan.

Biologie

„Dat is nogal onmogelijk in het vak biologie. Wetenschap is gebouwd op feiten. En het is een feit dat er twee seksen zijn: vrouw en man. En wat we produceren, maakt dat we tot een van de twee behoren. Produceer je eieren, dan ben je een vrouw. Produceer je sperma, dan ben je een man. Tegenwoordig lijkt het alsof biologie er niet langer toe doet, enkel hoe we ons voelen en identificeren lijkt nog belangrijk.”

Een collega voelde zich geschoffeerd en viel Hooven aan op Twitter. „Inclusief taalgebruik zoals ’zwangere mensen’ toont respect voor iedereen die de mogelijkheid heeft om zwanger te worden, niet alleen vrouwen. Het is belangrijk dat studenten geneeskunde en biologie die inclusieve taal leren en kunnen hanteren.”