Kamala Harris: veilige, maar historische keuze

Met Kamala Harris als running mate maakt Biden een veilige keuze, die tegelijkertijd toch historisch is. De ervaren Harris komt uit het politieke midden en was de favoriet in het nationale spelletje van running mate raden dat de Democraten al een paar weken bezighoudt. Ze is ook de eerste zwarte vrouw die running mate wordt bij een van de grote twee partijen. Daarmee komt naast de oude blanke Biden toch dat symbool van diversiteit te staan waar de Democraten zo op hoopten.